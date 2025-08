Chico Rodrigues vê ‘oportunidade’ em crise diplomática com os EUA

Momento MT |Do R7

Em pronunciamento nesta segunda-feira (4), o senador Chico Rodrigues (PSB-RR) alertou para a gravidade da atual crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, provocada por barreiras comerciais impostas de forma unilateral pelo governo norte-americano. O parlamentar criticou as tarifas de até 50% aplicadas sobre produtos brasileiros — como café, carne, pescado e frutas — e também defendeu uma nova agenda para o país, com foco no desenvolvimento sustentável e na valorização de recursos estratégicos nacionais.

