Momento MT |Do R7

Christiane Torloni celebra 96 anos da mãe, Monah Delacy em teatro: ‘Vamos aos 100!’ Monah Delacy, mãe da também atriz Christiane Torloni, de 68 anos, completou 96 anos no sábado (22), e ganhou bolo e festinha após exibição...

Monah Delacy, mãe da também atriz Christiane Torloni, de 68 anos, completou 96 anos no sábado (22), e ganhou bolo e festinha após exibição do espetáculo Dois de Nós – Uma Comédia no Espelho estrelado pela filha e que ainda tem Antonio Fagundes, Alexandra Martins e Thiago Fragoso.

Para saber mais sobre essa emocionante celebração, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: