Chumbos do Sertão: Junina luverdense se classifica para final da X edição do Festrilha Em uma explosão de cores, ritmos e sorrisos, a X edição do Festival de Quadrilhas Juninas (Festrilha) transformou a rotatória do Paço... Momento MT|Do R7 08/06/2025 - 15h56 (Atualizado em 08/06/2025 - 15h56 ) twitter

Momento MT

Em uma explosão de cores, ritmos e sorrisos, a X edição do Festival de Quadrilhas Juninas (Festrilha) transformou a rotatória do Paço Municipal em um verdadeiro palco de emoção e tradição neste sábado (07). A noite foi ainda mais memorável para o grupo representante de Lucas do Rio Verde, Chumbos do Sertão, que foi coroado com o título de 2ª melhor apresentação e de melhor marcadora.

