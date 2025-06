Chuvas fortes causam prejuízos nas lavouras e deixam famílias desalojadas As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nesta semana têm causado prejuízos no campo e transtornos para a população. Segundo...

As fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nesta semana têm causado prejuízos no campo e transtornos para a população. Segundo a Defesa Civil, já são 86 municípios com registros de danos, cerca de 2 mil pessoas desalojadas, quase mil em abrigos e duas mortes confirmadas. Uma pessoa segue desaparecida.

Para entender melhor a gravidade da situação e as consequências para a agricultura e a população, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: