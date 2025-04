Momento MT |Do R7

CI: caminhoneiros reclamam de condições para descanso nas estradas A Comissão de Infraestrutura (CI) discutiu nesta terça-feira (1), em audiência pública, a fiscalização do tempo de repouso dos caminhoneiros...

A Comissão de Infraestrutura (CI) discutiu nesta terça-feira (1), em audiência pública, a fiscalização do tempo de repouso dos caminhoneiros. Representantes da categoria apontaram que a falta de estrutura para o repouso, combinada com a exigência de onze horas de descanso nas jornadas, têm resultado no aumento da aplicação de multas e em diversos prejuízos para esses profissionais.

Para saber mais sobre as condições enfrentadas pelos caminhoneiros e as propostas discutidas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: