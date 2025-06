Momento MT |Do R7

CI debaterá repasse de custos por usinas que não geram energia Com os avanços das fontes renováveis e as limitações da atual infraestrutura de escoamento, o setor elétrico brasileiro enfrenta um...

Com os avanços das fontes renováveis e as limitações da atual infraestrutura de escoamento, o setor elétrico brasileiro enfrenta um desafio operacional crescente: o mecanismo de constraint-off. Esse cenário será debatido em audiência pública na Comissão de Infraestrutura (CI), ainda sem data definida. Requerimento nesse sentido (REQ 50/2025 – CI), do senador Marcos Rogério (PL-RO), foi provado nesta terça-feira (17).

