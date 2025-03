CI quer verificar procedimento de pesagem de caminhões em Rondônia Durante a sessão desta terça-feira (25), a Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou a realização de diligência externa na Estação de... Momento MT|Do R7 25/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 19h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Durante a sessão desta terça-feira (25), a Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou a realização de diligência externa na Estação de Transbordo de Cargas em Porto Velho (RO). O pedido (REQ 21/2025) foi formulado pelo senador Jaime Bagattoli (PL-RO). A estrutura de pesagem é móvel. Além de Porto Velho, ela também fica instalada no município de Pimenta Bueno, a cerca de 500 quilômetros da capital. Bagattoli quer fiscalizar o procedimento de pesagem de caminhões por eixo realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na estação. De acordo com o senador, ao utilizar uma estrutura móvel, o DNIT tem penalizado “injustamente” os transportadores a partir de problemas recorrentes causados por distorções nas pesagens. Para saber mais sobre essa importante fiscalização, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Turismo cívico como atividade complementar letiva passa pela CDR

Evento será neste sábado e celebra empreendedorismo feminino e a cultura local

Mais de 100 prefeitos participam do 1º Fórum de Prefeitos pela Educação em Cuiabá