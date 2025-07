Momento MT |Do R7

CI vai investigar paralisação de obras em viaduto da BR-364, em Rondônia Senadores da Comissão de Infraestrutura (CI) vão à Vilhena (RO) para apurar as causas da paralisação das obras de viaduto na BR-364...

Senadores da Comissão de Infraestrutura (CI) vão à Vilhena (RO) para apurar as causas da paralisação das obras de viaduto na BR-364 desde 2024. As obras seguem sem previsão de retomada. O colegiado aprovou um requerimento com esse objetivo nesta terça-feira (15).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa investigação!

Leia Mais em Momento MT: