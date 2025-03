Cia Raio promove capacitação de moto patrulhamento tático para policiais militares em Cuiabá Policiais militares da 24ª Companhia Independente de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), da Polícia Militar de Mato Grosso... Momento MT|Do R7 11/03/2025 - 18h09 (Atualizado em 11/03/2025 - 18h09 ) twitter

Policiais militares da 24ª Companhia Independente de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (Raio), da Polícia Militar de Mato Grosso, iniciou, nesta segunda-feira (10.3), um curso de motopatrulhamento para 31 policiais militares dos 15 Comandos Regionais de Mato Grosso. A capacitação, que terá duração de quinze dias, tem como objetivo promover a especialização e aprimoramento técnico dos policiais militares para o desempenho de missões, em especial, as ocorrências relativas ao Programa Operação Tolerância Zero – combate às facções criminosas, criada pelo Governo do Estado de Mato Grosso.

