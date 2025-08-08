CIB aprova a destinação de recursos e o credenciamento das novas UTIs do São Lucas A Comissão Intergestora Bipartite (CIB) aprovou na manhã desta quinta-feira (07), durante a 6ª reunião ordinária, realizada em Lucas... Momento MT|Do R7 07/08/2025 - 21h58 (Atualizado em 07/08/2025 - 21h58 ) twitter

Momento MT

A Comissão Intergestora Bipartite (CIB) aprovou na manhã desta quinta-feira (07), durante a 6ª reunião ordinária, realizada em Lucas do Rio Verde, projetos importantes para a saúde pública do município. Entre as propostas, duas que beneficiam o Hospital São Lucas, a destinação de R$ 6 milhões para o custeio e o credenciamento dos dez novos leitos de UTI, que estarão a disposição da Central de Regulação do Estado a partir do próximo dia 10.

