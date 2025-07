Cibear realiza campanha de adoção e vacinação animal nesta terça (08) na UFR O Centro Integrado de Bem-Estar Animal de Rondonópolis (Cibear) promove nesta terça-feira (08) uma Campanha de Adoção e Vacinação Animal... Momento MT|Do R7 07/07/2025 - 19h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 19h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Centro Integrado de Bem-Estar Animal de Rondonópolis (Cibear) promove nesta terça-feira (08) uma Campanha de Adoção e Vacinação Animal. A ação acontece durante a Feira Sabores e Saberes, na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), a partir das 17h, São mais de 15 filhotes de cães e 10 de felinos. Estarão disponíveis para adoção 18 filhotes de cachorro, 5 gatos e 2 cães adultos, todos dóceis e socializados. A iniciativa tem como objetivo incentivar a adoção consciente e responsável de cães e gatos, além de oferecer vacinação antirrábica gratuita para os animais da comunidade. Segundo o superintendente do Cibear, Thiago Meireles, a adoção será acompanhada de um controle rigoroso para garantir o bem-estar dos bichinhos. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante ação! Leia Mais em Momento MT: Wilson Santos celebra investimentos para 136 municípios com o Novo PAC Saúde

Comissão aprova projeto que cria vestibular especial para ingresso de pessoa idosa em universidade

Comissão aprova projeto que prevê salas especiais para acomodar autistas nos aeroportos