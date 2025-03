Ciclista de Campo Novo do Parecis conquista pódio no Gran Fondo Uruguai 2025 e garante vaga para Nova York O ciclista Alessandro Zarzenon Pereira, de Campo Novo do Parecis, brilhou no cenário internacional ao conquistar o terceiro lugar no...

O ciclista Alessandro Zarzenon Pereira, de Campo Novo do Parecis, brilhou no cenário internacional ao conquistar o terceiro lugar no Gran Fondo Uruguai 2025, uma das competições de ciclismo de longa distância mais desafiadoras da América do Sul. Com o excelente desempenho, Alessandro garantiu sua classificação para o Gran Fondo Nova York 2025, evento de renome mundial que reúne atletas de elite e entusiastas do ciclismo de diversas nacionalidades.

