Ciclistas do programa de bolsas do Governo de MT vencem competições internacionais

Os ciclistas mato-grossenses Pedro de Souza Bauer e Nathan Jaymes de Rocha se consagraram campeão e vice-campeão, respectivamente, em competições internacionais de BMX Racing, realizadas no último fim de semana, na cidade de Chillán, no Chile. Bolsistas do programa Olimpus MT, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), os jovens atletas conquistaram o primeiro e segundo lugares no Campeonato Pan-Americano e na Copa Latino-Americana Round 2.

