Ciclo de webinars do MCTI comemora Ano Internacional da Ciência e da Tecnologia Quântica
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SETEC), lançou um ciclo de webinars em alusão ao Ano Internacional da Ciência e da Tecnologia Quântica. Com 11 episódios, disponíveis no canal do YouTube do MCTI, os vídeos têm o objetivo de disseminar, popularizar e dar visibilidade às diversas iniciativas nacionais nessa temática.
