Ciclo de webinars do MCTI comemora Ano Internacional da Ciência e da Tecnologia Quântica O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SETEC), lançou...

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), por meio da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (SETEC), lançou um ciclo de webinars em alusão ao Ano Internacional da Ciência e da Tecnologia Quântica. Com 11 episódios, disponíveis no canal do YouTube do MCTI, os vídeos têm o objetivo de disseminar, popularizar e dar visibilidade às diversas iniciativas nacionais nessa temática.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre a Ciência e Tecnologia Quântica!

Leia Mais em Momento MT: