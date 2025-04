Cidadão vai ser atendido em condição igual aos melhores centros privados do mundo; estrutura é a mais moderna”, afirma presidente do Einstein O presidente do Hospital Israelita Albert Einstein, Sidney Klajner, avaliou que o cidadão mato-grossense será atendido no Hospital...

Momento MT|Do R7 23/04/2025 - 14h27 (Atualizado em 23/04/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share