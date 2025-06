Momento MT |Do R7

Cidade de Mato Grosso registra a maior taxa de estupros do país; 90% dos casos envolvendo menores ocorrem dentro de casa O município de Sorriso, a cerca de 400 quilômetros de Cuiabá, apresenta a maior taxa de estupros e estupros de vulnerável entre todas...

O município de Sorriso, a cerca de 400 quilômetros de Cuiabá, apresenta a maior taxa de estupros e estupros de vulnerável entre todas as cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes. São 113,9 casos registrados para cada 100 mil habitantes, segundo dados recentes, colocando a cidade no topo de um ranking alarmante da violência sexual.

