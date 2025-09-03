Cidade Turística ideal é aquela que acolhe bem seus moradores, mostra levantamento O que faz de um destino turístico um lugar verdadeiramente especial? Para além das belezas naturais e dos atrativos, a qualidade de... Momento MT|Do R7 03/09/2025 - 17h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h58 ) twitter

O que faz de um destino turístico um lugar verdadeiramente especial? Para além das belezas naturais e dos atrativos, a qualidade de vida é o que transforma um local em uma experiência acolhedora e inesquecível. Afinal, um lugar só é bom para o turista quando é bom para quem vive nele. Um levantamento realizado pela revista Ana Maria apontou as melhores cidades turísticas do Brasil para se morar. O estudo destacou os municípios de Gramado (RS), Balneário Camboriú (SC), Petrópolis (RJ), Bonito (MS) e João Pessoa (PB). O que elas têm em comum? Investimentos em segurança, limpeza, serviços públicos de qualidade, boa infraestrutura e sustentabilidade. São exatamente esses os pilares que beneficiam tanto os moradores no dia a dia quanto os visitantes, que desfrutam de uma cidade mais organizada, segura e agradável.

