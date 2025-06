Cinco condutores são presos durante Operação Tolerância Zero Sobre Duas Rodas em Várzea Grande

Momento MT |Do R7

Cinco condutores foram presos e 65 autos de infração de trânsito foram confeccionados durante mais uma edição da Operação Tolerância Zero Sobre Duas Rodas, realizada na noite desta sexta-feira (27.6), na Avenida Coronel Sérgio Julião de Brito, no bairro Parque do Lago, em Várzea Grande.

