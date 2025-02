Cinco estudantes da rede estadual são classificados para próxima etapa do Parlamento Juvenil do Mercosul Cinco estudantes da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso foram selecionados para a etapa de Campanha Eleitoral do Parlamento Juvenil...

Cinco estudantes da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso foram selecionados para a etapa de Campanha Eleitoral do Parlamento Juvenil do Mercosul. Cada classificado já produziu o seu projeto e vídeo de campanha com o tema desta edição 2025: “A integração regional e as mudanças climáticas”. Foram classificados: Yasmim Gomes Evangelista (EE Juscelino Kubitschek de Oliveira, de Nova Xavantina), Mikaelly Pereira Gomes (EE Militar Tiradentes, de Nova Xavantina), Giovane Prisco Rodrigues Pontes (EE Cora Coralina, de Comodoro), João Manoel Bolognani Silva (EE Mário Spinelli, de Sorriso), Wellita Caroline de Almeida Martins (EE Júlio Muller, de Barra do Bugres).

