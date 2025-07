Cinco faccionados são presos pela PM em Canarana; um dos suspeitos foi baleado em confronto

Momento MT |Do R7

Cinco integrantes de uma facção criminosa foram presos, nesta quinta-feira (10.7), por policiais militares da 5ª Companhia Independente, no município de Canarana (606 km de Cuiabá). Um dos suspeitos foi baleado, após confronto com os militares. Na ação, as equipes apreenderam um rifle, 18 porções de cocaína, outras sete de maconha e R$ 4.598 em espécie.

