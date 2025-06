Cinco novos ônibus reforçam frota intermunicipal de Várzea Grande Os veículos irão atuar principalmente nos horários de pico, das 5h às 8h30 e das 16h às 19h A Prefeitura de Várzea Grande, por meio... Momento MT|Do R7 26/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 26/06/2025 - 20h36 ) twitter

Os veículos irão atuar principalmente nos horários de pico, das 5h às 8h30 e das 16h às 19h. A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, informa que cinco novos ônibus zero quilômetro passam a integrar a frota do transporte público coletivo a partir da próxima semana. A iniciativa é resultado de uma parceria com a concessionária União Transportes, que opera o sistema na cidade.

