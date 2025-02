Cinco pessoas são presas por ameaça e tentativa de homicídio em Rondonópolis Policiais militares do 5º Batalhão prenderam, nesta segunda-feira (24.2), cinco pessoas suspeitas de tentativa de homicídio, ameaça... Momento MT|Do R7 25/02/2025 - 19h26 (Atualizado em 25/02/2025 - 19h26 ) twitter

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam, nesta segunda-feira (24.2), cinco pessoas suspeitas de tentativa de homicídio, ameaça e lesão corporal, em três ações distintas, no município de Rondonópolis (220 km de Cuiabá). No Residencial Celina Bezerra, as equipes foram acionadas após uma tentativa de homicídio, em um alojamento de uma empresa. Na ocasião, o suspeito teria sido desligado da empresa, e posteriormente, tentou contra a vida de um funcionário do local utilizando uma faca.

Para mais detalhes sobre essas prisões e os desdobramentos do caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

