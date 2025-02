Cine Teatro Cuiabá abre edital de chamamento público para utilização dos espaços cênicos O Cine Teatro Cuiabá está com inscrições abertas para utilização do teatro e da Sala Anderson Flores em 2025. A medida tem como objetivo... Momento MT|Do R7 20/01/2025 - 20h27 (Atualizado em 20/01/2025 - 20h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Cine Teatro Cuiabá está com inscrições abertas para utilização do teatro e da Sala Anderson Flores em 2025. A medida tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento da produção artística regional, além de oferecer maior diversidade de ações no teatro. A utilização do teatro é disponibilizada em duas modalidades de pauta: Fomento, destinada para realização de eventos de cunho artístico-cultural, podendo ou não haver a cobrança de ingressos; e Sustentabilidade, para realização de eventos artísticos e demais iniciativas diversas, incluindo eventos corporativos e institucionais, que não se enquadrem nos requisitos da Pauta Fomento. As pautas apresentam valores diversos. Para mais detalhes e para não perder essa oportunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Prefeitura de Cuiabá conclui recuperação da malha asfáltica na Av. Mário Andreazza

Bombeiros extinguem incêndio em veículo em Barra do Garças

Defesa Civil vistoria casas afetadas por alagamentos para emissão de laudos