Cine Teatro recebe o documentário “The Ball”, exibido pela primeira vez no Brasil
O Cine Teatro recebe, nesta quinta-feira (7.8), a partir das 19h, o documentário "The Ball", que será exibido pela primeira vez no Brasil. O documentário norte-americano é um retrato potente da cultura ballroom contemporânea, centrado na lendária House of Mizrahi, uma das casas mais respeitadas da cena mundial. Narrado por Jack Mizrahi, o documentário celebra a força coletiva, os afetos e a resistência de corpas LGBTQIAPN+, com locações que vão da Nova York underground à grandes palcos internacionais.
O Cine Teatro recebe, nesta quinta-feira (7.8), a partir das 19h, o documentário “The Ball”, que será exibido pela primeira vez no Brasil. O documentário norte-americano é um retrato potente da cultura ballroom contemporânea, centrado na lendária House of Mizrahi, uma das casas mais respeitadas da cena mundial. Narrado por Jack Mizrahi, o documentário celebra a força coletiva, os afetos e a resistência de corpas LGBTQIAPN+, com locações que vão da Nova York underground à grandes palcos internacionais.
