Ciopaer aumenta em 200% número de operações aéreas e eleva apreensões de veículos, armas e drogas Após o lançamento do programa Tolerância Zero Contra as Facções Criminosas, o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), ampliou...

Após o lançamento do programa Tolerância Zero Contra as Facções Criminosas, o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), ampliou em 200% o número de operações aéreas realizadas no primeiro semestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano passado. Conforme balanço semestral do Ciopaer, vinculado à Secretaria de Segurança Pública (Sesp), as ações aumentaram de 80 para 237 de um período para o outro. O aumento das operações elevou significativamente a produtividade em diversas frentes de atuação.

Para mais detalhes sobre essas operações e seus impactos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: