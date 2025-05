Ciopaer e Corpo de Bombeiros realizam simulação de atendimento aéreo no heliponto do Hospital Central O Governo de Mato Grosso realizou, na tarde desta terça-feira (20.5), uma simulação de pouso e decolagem no heliponto do Hospital Central... Momento MT|Do R7 21/05/2025 - 11h57 (Atualizado em 21/05/2025 - 11h57 ) twitter

O Governo de Mato Grosso realizou, na tarde desta terça-feira (20.5), uma simulação de pouso e decolagem no heliponto do Hospital Central de Alta Complexidade, em Cuiabá, que já está com 98% da obra concluída. Este foi o segundo teste do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) no heliponto, que contou com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e do Corpo de Bombeiros para simular a transferência de um paciente em maca. No primeiro teste, em outubro do ano passado, havia sido feita uma avaliação técnica sobre a estrutura.

