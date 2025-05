Ciopaer supera número de veículos localizados no ano passado com o Tolerância Zero O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) auxiliou na recuperação de 71 veículos com queixa de roubo e furto nos primeiros quatro...

O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) auxiliou na recuperação de 71 veículos com queixa de roubo e furto nos primeiros quatro meses de 2025, durante apoio aéreo a operações de forças de segurança em Cuiabá, Várzea Grande e norte do estado. O número é 31% maior do que a quantidade de veículos localizados de janeiro a dezembro de 2024, quando foram apreendidos 54 veículos, com apoio do Ciopaer, unidade vinculada à Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

