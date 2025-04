Ciosp recebeu 114 chamadas por conta de temporais em Cuiabá e Várzea Grande O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), registrou 114 chamados... Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 18h26 (Atualizado em 09/04/2025 - 18h26 ) twitter

O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), registrou 114 chamados relacionados às fortes chuvas que atingiram Cuiabá e Várzea Grande, entre a tarde de terça-feira (8.4) e a manhã desta quarta-feira (9.4). Do total de ocorrências, 51 foram referentes à queda de árvores, 45 a alagamentos, sete a desabamentos, cinco a acidentes de trânsito com vítima, três a risco de queda de árvore e duas a queda de fio energizado.

