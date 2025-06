Cira-MT desarticula esquema de fraudes fiscais com 62 empresas fantasmas Na manhã desta sexta-feira (26), o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Mato Grosso (CIRA-MT) deflagrou a 2ª fase... Momento MT|Do R7 27/06/2025 - 10h36 (Atualizado em 27/06/2025 - 10h36 ) twitter

Na manhã desta sexta-feira (26), o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Mato Grosso (CIRA-MT) deflagrou a 2ª fase da Operação Falsus Granum. Polícias cumprem mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão decretadas pelo Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá. A ação tem como alvo uma organização criminosa especializada em crimes como falsidade ideológica, falsificação de documentos e sonegação fiscal. Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Cuiabá, Primavera do Leste e em cidades do Estado de Santa Catarina. Ao todo, foram expedidos quatro mandados de prisão preventiva e mais quatro de busca e apreensão. A investigação teve início a partir da identificação de 62 empresas com indícios de serem de fachada. No decorrer das apurações, foi constatada a existência de um esquema criminoso organizado para a prática de fraudes fiscais, por meio da criação de empresas "fantasmas" registradas em nome de "laranjas", com o objetivo de burlar a fiscalização tributária e suprimir o recolhimento do imposto aos cofres públicos. Até o momento, foram lançados aproximadamente R$ 270 milhões em créditos tributários e multas decorrentes das irregularidades identificadas. O CIRA-MT é uma força-tarefa integrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por meio da 14ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária, pela Polícia Judiciária Civil, por meio da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários (Defaz), pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pela Controladoria-Geral do Estado (CGE).

