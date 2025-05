Circuito Itinerante da Ciência chega a Sorriso e integra programação dos 39 anos do município

Sorriso recebe, entre os dias 05 e 09 de maio, o projeto “Circuito Itinerante da Ciência de Mato Grosso – MT Ciências”, uma parceria entre a Prefeitura Municipal, por meio das secretarias de Planejamento, Ciência, Tecnologia e Inovação e de Educação, e o Governo do Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECITECI). A carreta do projeto está instalada na Praça das Fontes e faz parte das comemorações pelos 39 anos do município celebrado no dia 13 de maio.

