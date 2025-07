Momento MT |Do R7

CIRCUITO RUN PRF – 2025: A contagem regressiva começou! A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Mato Grosso (SINPRF...

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em conjunto com o Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado de Mato Grosso (SINPRF-MT), lembra que o CIRCUITO RUN PRF – 2025 está se aproximando! Prepare-se para este evento esportivo inédito, que acontece em breve no estado.

Consulte no nosso parceiro Momento MT para saber mais sobre como garantir sua vaga e participar dessa corrida que transforma!

Leia Mais em Momento MT: