Cirurgia inédita marca nova fase da saúde em Várzea Grande Os maiores beneficiados são justamente os pacientes da traumatologia que, após acidentes graves, enfrentavam não só as fraturas e dores... Momento MT|Do R7 05/06/2025 - 18h37 (Atualizado em 05/06/2025 - 18h37 )

Os maiores beneficiados são justamente os pacientes da traumatologia que, após acidentes graves, enfrentavam não só as fraturas e dores físicas, mas também a longa e incerta espera por uma cirurgia ortopédica. Trinta e dois procedimentos já foram realizados de sábado (31) à segunda-feira (2), esvaziando corredores. Mais um novo capítulo está sendo escrito na história da saúde pública de Várzea Grande. No último sábado, 31 de maio, a cidade deu um importante passo ao iniciar as primeiras cirurgias ortopédicas no Pronto-Socorro e Hospital Municipal, com a chegada da empresa especializada GoiasMed.

