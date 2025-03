Momento MT |Do R7

Cirurgias começam nesta segunda e pacientes devem ficar atentos aos chamados A espera está chegando ao fim! Nesta segunda-feira, 03 de março, teve início o mutirão de cirurgias de catarata e escleroterapia com...

A espera está chegando ao fim! Nesta segunda-feira, 03 de março, teve início o mutirão de cirurgias de catarata e escleroterapia com espuma em Sorriso. Com investimento de mais de R$ 1 milhão em recursos próprios, o município realiza nesta segunda-feira 35 cirurgias de escleroterapia com espuma e 80 cirurgias de catarata.

