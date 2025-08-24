Logo R7.com
Clara, filha de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo assiste sorridente, show do pai

Zezé Di Camargo, de 63 anos, e Graciele Lacerda, de 44, posaram com a filha, Clara, de oito meses, nos bastidores do Histórias, festival...

Zezé Di Camargo, de 63 anos, e Graciele Lacerda, de 44, posaram com a filha, Clara, de oito meses, nos bastidores do Histórias, festival que celebra os ícones do gênero neste sábado (23), no Allianz Parque, em São Paulo, com shows de nomes como Leonardo, Daniel e Chitãozinho e Xororó, além de Zezé e o irmão, Luciano Camargo.

