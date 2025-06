Clara, filha de Zezé e Graciele assiste show do pai pela primeira vez: ‘Ficou até o fim’ A filha caçula de Zezé Di Camargo, Clara teve uma série de experiências novas, no último sábado (7). A bebê assistiu pela primeira...

A filha caçula de Zezé Di Camargo, Clara teve uma série de experiências novas, no último sábado (7). A bebê assistiu pela primeira vez a um show do pai, e ainda conheceu o tio Luciano Camargo momentos antes da dupla subir ao palco. Graciele Lacerda também levou a pequena, de cinco meses, para conhecer a banda dos sertanejos. A musa fitness compartilhou em seu Instagram vídeos de Clara com um abafador de ouvidos na lateral do palco, enquanto pulava e dava gargalhadas ao ver o pai cantando diante da multidão.

Para saber mais sobre essa experiência incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: