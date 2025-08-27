Clara, filha de Zezé e Graciele Lacerda brilha como princesa da Disney no 8º mêsversário
A pequena Clara, filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, comemorou seu 8º mês de vida com uma festa encantadora inspirada no mundo da Disney. A celebração, realizada nesta semana, contou com decoração temática, incluindo castelos, cores vibrantes e personagens clássicos que encantaram os convidados.
