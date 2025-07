Cláudio Ferreira anuncia restauração do poço artesiano da Comunidade Poço de Mel O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, determinou à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) a realização do serviço... Momento MT|Do R7 21/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 21/07/2025 - 21h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Momento MT

O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, determinou à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Sinfra) a realização do serviço de restauração do poço artesiano da Comunidade Poço de Mel, localizada junto à MT-171, entre a Gleba Rio Vermelho e a Comunidade do Miau, na zona rural, que atende a cerca de 180 famílias. A comunidade está sem água há cerca de um mês, desde quando um morador – não se sabe o motivo – destruiu grande parte da rede de distribuição e alimentação do poço artesiano. A bomba d’água também ficou submersa dentro do poço. “Isso foi um ato de vandalismo, não pode ficar desse jeito! As autoridades precisam investigar e chegar ao autor desse ato”, disse o secretário da Sinfra, Lucas Luz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as informações!

Leia Mais em Momento MT:

PF, PRF e PM/MG prendem foragido por tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro

Polícia Civil prende homem que ameaçou arrancar dedos de ex-companheira em Cuiabá

Faccionado foragido por homicídio é preso pela Polícia Civil em Sinop