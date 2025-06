Cláudio Ferreira busca em Barretos referências para saúde local O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, e o secretário municipal de Saúde, Mykaell Vitorino, lideraram uma comitiva de autoridades... Momento MT|Do R7 17/06/2025 - 23h46 (Atualizado em 17/06/2025 - 23h46 ) twitter

O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira, e o secretário municipal de Saúde, Mykaell Vitorino, lideraram uma comitiva de autoridades locais em uma visita nesta terça-feira (17/06) à cidade de Barretos, no interior de São Paulo. O intuito foi conhecer de perto o funcionamento do Hospital de Amor, referência nacional no tratamento de câncer, e a Casa de Apoio “Maria de Fátima Lacerda”, que recebe pacientes de Rondonópolis em tratamento de câncer na cidade.

