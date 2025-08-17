Cláudio Ferreira inaugura internet de graça nas principais feiras da cidade
Quem frequenta as principais feiras livres de Rondonópolis agora dispõe de mais um atrativo. O prefeito Cláudio Ferreira inaugurou neste domingo (17) o serviço que oferece internet de graça (wi-fi) nesses espaços. O pontapé inicial da oferta do programa “Wi Fi Roo” ocorreu na Feira da Vila Operária. O Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura, que desenvolveu o projeto para a internet de graça nas feiras, explicou que o Município investiu no que há de melhor no sistema de wi-fi, para que os usuários tenham uma internet de alta velocidade e sem interrupções ao longo dos espaços das feiras.
