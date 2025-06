Cláudio Ferreira lidera grande mutirão de limpeza no Dia do Meio Ambiente Fortalecendo o Dia Mundial do Meio Ambiente em âmbito local, o prefeito Cláudio Ferreira vai liderar nesta quinta-feira (5/6) um grande...

Fortalecendo o Dia Mundial do Meio Ambiente em âmbito local, o prefeito Cláudio Ferreira vai liderar nesta quinta-feira (5/6) um grande mutirão de limpeza no Córrego Piscina, na região dos bairros Alvorada e Estrela, em Rondonópolis. Além de contar com a participação de todas as secretarias municipais, do Sanear, da Procuradoria e da Coder, o gestor está convidando para somar forças nessa causa entidades de classe, como ACIR e CDL, bem como instituições e poderes, como Judiciário, Ministério Público, Câmara Municipal, Corpo de Bombeiros, polícias, entre outros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as ações em prol do meio ambiente!

Leia Mais em Momento MT: