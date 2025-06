Cleitinho critica aumento de taxas cartoriais em Minas e cobra ação do CNJ O senador Cleitinho (Republicanos-MG), em pronunciamento na terça-feira (10), criticou a sanção do governador Romeu Zema a uma lei...

O senador Cleitinho (Republicanos-MG), em pronunciamento na terça-feira (10), criticou a sanção do governador Romeu Zema a uma lei que aumenta em 266% as taxas cartoriais em Minas Gerais. Segundo Cleitinho, o projeto partiu do Tribunal de Justiça do estado e foi aprovado pela Assembleia Legislativa. O parlamentar disse que a medida dificulta o acesso da população à casa própria.

