Cleitinho se posiciona contra horário de verão e sugere aumento de impostos para políticos

O senador Cleitinho (Republicanos-MG), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (16), celebrou a decisão do governo de não retomar o horário de verão, prática adotada em alguns países para reduzir o consumo de energia elétrica e que vigorou no Brasil até 2019. O senador afirmou que a mobilização popular contra a medida teve impacto. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



