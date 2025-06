Clínica de estética interditada volta a funcionar de forma clandestina e é fechada pela terceira vez pela Polícia Civil A proprietária de uma clínica de depilação a laser, investigada pela Polícia Civil por não obedecer à ordem de interdição da sua empresa... Momento MT|Do R7 03/06/2025 - 11h58 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h58 ) twitter

A proprietária de uma clínica de depilação a laser, investigada pela Polícia Civil por não obedecer à ordem de interdição da sua empresa, desobedeceu novamente à interdição do estabelecimento e passou a atuar em outro endereço na Capital. A clínica, que estava funcionando de forma clandestina, foi fechada pela terceira vez nesta segunda-feira (2.6), em ação rápida da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon) e da Vigilância Sanitária Municipal de Cuiabá.

