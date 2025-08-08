CMA sabatina na terça-feira indicados à Agência Nacional de Águas e Saneamento
A Comissão de Meio Ambiente (CMA) sabatina nesta terça-feira (12) três indicados para cargos na diretoria da Agência Nacional de Águas...
A Comissão de Meio Ambiente (CMA) sabatina nesta terça-feira (12) três indicados para cargos na diretoria da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). A reunião terá início às 9h. Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa! Leia Mais em Momento MT:
A Comissão de Meio Ambiente (CMA) sabatina nesta terça-feira (12) três indicados para cargos na diretoria da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA). A reunião terá início às 9h.
Consulte no nosso parceiro Momento MT para ler a matéria completa!
Leia Mais em Momento MT: