CMA vai debater exportação marítima de animais vivos

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) debate na terça-feira (19) os impactos e riscos da exportação de animais vivos por via marítima.

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) debate na terça-feira (19) os impactos e riscos da exportação de animais vivos por via marítima. A audiência pública terá início às 9h.

