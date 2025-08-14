CMA vai debater exportação marítima de animais vivos
A Comissão de Meio Ambiente (CMA) debate na terça-feira (19) os impactos e riscos da exportação de animais vivos por via marítima....
