CMA vota regras para transporte aéreo de animais domésticos

Momento MT |Do R7

A Comissão de Meio Ambiente (CMA) se reúne na terça-feira (1º), às 9h, para votar uma série de regras de segurança para o transporte de animais domésticos em voos comerciais (PL 13/2022). O projeto que trata do assunto é de autoria do deputado Alencar Santana (PT-SP) e conta com o apoio da relatora, senadora Margareth Buzetti (PSD-MT).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todas as novidades sobre o transporte de animais!

Leia Mais em Momento MT: