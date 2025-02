CMN prorroga pagamento de parcelas de crédito rural emergencial O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a prorrogação do pagamento de parcelas de crédito rural emergencial com vencimento em 2025...

O Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a prorrogação do pagamento de parcelas de crédito rural emergencial com vencimento em 2025, de aproximadamente 60.804 agricultores familiares e produtores rurais da área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). A decisão permite estender o prazo em até um ano após o término do contrato original.

