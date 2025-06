CNA analisa custos de produção de Acre, Bahia e Minas Gerais A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) promoveu, semana passada novos painéis do projeto Campo Futuro, lançando luz...

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) promoveu, semana passada novos painéis do projeto Campo Futuro, lançando luz sobre os custos de produção nas principais cadeias do agronegócio em pelo menos 3 estados: Acre, Bahia e Minas Gerais. O objetivo vai além dos números: trata-se de armar o produtor com conhecimento técnico e estratégico para tomar decisões mais sólidas e sustentáveis.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro dos detalhes sobre os custos de produção no agronegócio!

Leia Mais em Momento MT: