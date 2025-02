CNA Avança em Estudo sobre Energia Elétrica na Agricultura Irrigada e Define Plano de Ação para 2025 A Comissão Nacional de Irrigação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) realizou, na terça-feira (28), uma reunião... Momento MT|Do R7 31/01/2025 - 10h47 (Atualizado em 31/01/2025 - 10h47 ) twitter

A Comissão Nacional de Irrigação da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) realizou, na terça-feira (28), uma reunião híbrida para validar regionalmente os primeiros mapas e dados do estudo sobre energia elétrica na agricultura irrigada. Além da análise técnica, o encontro definiu o plano de ação da comissão para 2025, com foco em melhorias na infraestrutura energética e no desenvolvimento sustentável do setor. A reunião foi conduzida pelo presidente da comissão, David Schmidt, com o apoio da assessora técnica da CNA, Jordana Girardello, e contou com a participação de representantes das federações estaduais de agricultura e pecuária, além de associações do setor.

