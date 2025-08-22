Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

CNPEM inicia obras de fundação do Orion

Teve início, nesta quinta-feira (21), a fase de fundação e instalação de pilares do Orion, complexo laboratorial para pesquisas avançadas...

Momento MT

Momento MT|Do R7

Teve início, nesta quinta-feira (21), a fase de fundação e instalação de pilares do Orion, complexo laboratorial para pesquisas avançadas em patógenos, que compreenderá infraestrutura de máxima contenção biológica (NB4) inéditas na América Latina, no campus do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).

Para saber mais sobre este importante avanço na ciência brasileira, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.